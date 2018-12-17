Более 7,5 тыс. пиротехнических изделий изъято во время рейда в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела правопорядка и профилактики Первомайского РУВД Минска совместно с РОЧС и представителями отдела торговли и услуг районной администрации в преддверии новогодних праздников проверяют торговые объекты, чтобы выявлять и пресекать незаконную реализацию пиротехники. Во время одного из таких рейдов изъято более 7,5 тыс. изделий, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

Правоохранители выявили два факта нарушения правил хранения пиротехнических изделий в магазинах района. "Изъято более 7,5 тыс. единиц пиротехники, на общую сумму, превышающую Br500. Пиротехнические изделия были переданы на ответственное хранение руководству магазинов", - проинформировала Екатерина Добровольская.

Официальный представитель добавила, что на заведующих торговых объектов составлены административные протоколы по ч.1 ст.23.48 (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями) КоАП. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до десяти базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).-0-