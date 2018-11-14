Борисовчанка заняла более Br160 тыс. под предлогом лечения родственника

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Борисова обманом заняла у знакомых более Br160 тыс. под предлогом лечения родственника, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

По информации милиции, 46-летняя борисовчанка заняла крупную сумму денег у своих знакомых с обещанием в скором времени вернуть долги. "Потерпевшие рассказали, что женщина просила деньги не для себя, а для своего заграничного родственника, который срочно нуждается в дорогостоящей операции. Знакомые были уверены, что подруга слово сдержит, тем более женщина оставляла расписку. Однако своих денег кредиторы так и не получили, - рассказали в УВД. - Женщина уверяла знакомых, что все вопросы по возмещению долга решит, необходимо лишь подождать, и все время ссылалась на тяжелое материальное положение - якобы нечем выплачивать. В конце концов ее знакомые обратились с заявлениями в милицию".

Индивидуальная предпринимательница не вернула деньги даже частично. "При этом она имела реальную возможность это сделать. Например, если бы продала имеющуюся у нее недвижимость и дорогостоящую машину, - отметили в УВД. - Факт же оплаты лечения родственника не нашел своего подтверждения".

В отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.-0-