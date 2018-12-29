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Братья из Гомеля два года получали доходы от теневой торговли стеклом

Происшествия 29.12.2018 | 11:30
Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи Гомельской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о незаконном предпринимательстве в сфере купли-продажи продукции ОАО "Гомельстекло", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, два родных брата с опытом реализации стекла в ОАО "Гомельстекло" и коммерческой структуре к противоправной деятельности привлекали директоров ПУП "Полигласс" ОАО "Гомельстекло" и ПТУП "Торговый дом "Стекло" (Могилев), предпринимателей из Гомеля и Бобруйска, неработающего гомельчанина.

"С сентября 2015 года по октябрь 2017 года братья от имени и с использованием реквизитов ряда коммерческих структур (их руководители получали процент от незаконной сделки) приобретали продукцию ОАО "Гомельстекло" в торговых домах предприятия в Гомеле и Могилеве. В дальнейшем продукция по поддельным документам перепродавалась за наличный расчет производителям стеклопакетов из Беларуси и России", - сказала Мария Кривоногова.

Общий доход, полученный от незаконного предпринимательства, составил более Br1 млн.

На основании собранных доказательств двум братьям и бывшему директору ПУП "Полигласс" "Гомельстекло", предпринимателю из Бобруйска предъявлено обвинение по ч.2 ст.233 УК за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. Руководителям коммерческих структур из Бобруйска и Гомеля, а также неработающему гомельчанину - по ч.6 ст.16, ч.2 ст.233 за пособничество в незаконной предпринимательской деятельности. Экс-директору ПТУП "Торговый дом "Стекло" - по ч.6 ст.16, ч.2 ст.233 и ч.2 ст.424 УК - пособничество в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотребление служебными полномочиями.

На имущество обвиняемых, в том числе автомобили, земельные участки, недостроенные дома на общую сумму более Br2,3 млн наложен арест.

Также выявлена противоправная деятельность заместителя начальника цеха полированного стекла ОАО "Гомельстекло" и заместителя директора - начальника цеха ПУП "Полигласс" ОАО "Гомельстекло". По версии следствия, в 2017 году должностные лица содействовали братьям в своевременном изготовлении и отгрузке необходимого для них количества стеклоизделий. Их действия квалифицированы как покушение на получение взятки.

В адрес руководства ОАО "Гомельстекло" УСК по Гомельской области внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По итогам рассмотрения одного из них на предприятии приняты меры по организации надлежащего контроля за деятельностью субъектов торговых домов для исключения предпосылок нарушений законодательства. Четверо должностных лиц предприятия понесли дисциплинарное взыскание.-0-

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