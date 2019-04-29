Бывший инженер завода ЖБК "Гроднопромстроя" приговорен к 8 годам колонии

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес приговор бывшему инженеру отдела снабжения завода железобетонных конструкций ОАО "Гроднопромстрой", который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В марте-мае 2015 года мужчина договорился с представителем ООО "ИвалексСтрой" о передаче ему материальных ценностей. Затем с февраля 2016 по 29 мая 2018 года принял взятку в размере более Br143 тыс. за заключение на основании выданных ему доверенностей от имени ОАО с "ИвалексСтрой" договоров на поставку товарно-материальных ценностей.

В результате суд признал бывшего инженера виновным во взяточничестве. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Фигурант также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-