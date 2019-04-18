Бывший замдиректора Минского областного кадетского училища приговорен к 3 годам колонии

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Слуцкого района приговорил бывшего заместителя директора по воспитательной работе Минского областного кадетского училища к трем годам лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Отбывать наказание фигурант будет в колонии усиленного режима. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, а также воспитательской деятельностью, на срок пять лет. Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Работая в должности замдиректора, мужчина незаконно подменял методы воспитания методами физического насилия. Своими действиями, сопряженными с насилием, он пытался оказать на воспитанников психологическое и физическое воздействие, запугать, чтобы они беспрекословно повиновались и под страхом наказания впредь не допускали нарушений правил внутреннего распорядка, правонарушений или иных антиобщественных действий.

Таким образом, суд признал мужчину виновным в превышении власти и служебных полномочий, сопряженных с насилием в отношении потерпевших.-0-