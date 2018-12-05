Четыре автомобиля столкнулись на ул.Московской в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре машины столкнулись на улице Московской в Минске, по предварительным данным, есть одна пострадавшая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Виктория Царук.

Автомобиль BMW ехал со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости. "По предварительной информации, водитель в районе улицы Московская, 14 выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями", - рассказала Виктория Царук.

Как уточнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель столкнулся с Mercedes, Subaru и Volkswagen. "В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, у пассажирки BMW медики предварительно диагностировали черепно-мозговую травму. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГАИ.

На улице Московской пока значительно затруднено движение транспорта. ГАИ просит водителей учитывать эту информацию.-0-

Фото из Telegram-канала ГАИ Минск