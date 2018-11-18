Четыре человека погибли при пожаре в Гродненском районе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Гродненском районе погибли четыре человека, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Спасателям о горящем доме в агрогородке Вертелишки сообщили сегодня в 1.10. Звонивший мужчина проснулся от треска горящей кровли. Когда прибыли первые подразделения МЧС, деревянный дом горел открытым пламенем.

Известно, что в доме жили супруги-пенсионеры и их 41-летний сын. Накануне пожара у них гостила компания местных жителей, все выпивали. Вечером часть гостей разошлась, трое остались ночевать. "Во время тушения бойцы МЧС под обломками сгоревших конструкций обнаружили тела четырех человек - хозяина, его супруги и двух женщин 33 и 36 лет. Сын хозяев и еще один гость сумели покинуть горящий дом до прибытия спасателей. Первого с ожогами 1-2-й степени лица, шеи и обеих кистей госпитализировали", - рассказали в управлении.

Огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина трагедии - неосторожное обращение с огнем при курении. Подробные обстоятельства происшествия выясняют следователи и судмедэксперты.

Как сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области, по предварительным данным, причиной смерти четырех человек явились термические ожоги. "Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-гистологической, судебно-химической и судебно-медицинской экспертиз. Причину пожара установит пожарнотехническая экспертиза", - отметили в управлении ГКСЭ.-0-