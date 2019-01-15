Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Мозырском районе

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали в ДТП в Мозырском районе утром 14 января, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Водитель грузовика на 2-м км подъездной дороги от магистрали Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины при повороте налево не предоставил преимущества и столкнулся с автобусом МАЗ 206068, ехавшим во встречном направлении. От удара автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ауди". После этого транспортные средства съехали на обочину.
В результате ДТП 45-летний водитель легковушки и его 39-летний, 45-летний и 46-летний пассажиры были госпитализированы в травматологическое отделение Мозырской горбольницы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1542 BYN
|2.154 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2064 BYN
|3.203 BYN
|3.216 BYN