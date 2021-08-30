Дело о ДТП в Свислочском районе с двумя погибшими и тремя пострадавшими направлено в суд

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Свислочского района уголовное дело в отношении 26-летней обвиняемой, которой инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Обвиняемая 1 января 2021 года, около 18.00, ехала на Audi 100 по 3-му км дороги Н-6398 Свислочь - Доброволя - граница Республики Польша в направлении Свислочи. Вблизи поселка Мельново водитель увидела пересекавшее дорогу мелкое животное, по размерам и окрасу схожее с лисицей. По габаритам зверь не представлял опасности для движения и к тому же покинул дорогу.

"В нарушение ПДД обвиняемая применила неоправданно резкие и неправильные приемы при управлении транспортом, из-за чего выехала на правую по ходу движения обочину", - отметили в Генпрокуратуре. Audi занесло, и машина оказалась на полосе встречного движения. Легковушка столкнулась с ехавшим в противоположном направлении Fiat Palio.

В результате ДТП 48-летний пассажир Audi и 69-летний пассажир Fiat получили тяжкие телесные повреждения, из-за чего умерли. Водителю Fiat и еще двум его пассажирам причинены травмы.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий водителя Audi по ч.3 ст.317 УК.

Прокурор, направляя дело в суд, оставил обвиняемую под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-