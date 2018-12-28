Дело о взрыве на Скидельском сахарном комбинате будет рассматривать суд Гродненского района

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Гродненского района уголовное дело по обвинению в служебной халатности трех должностных лиц Скидельского сахарного комбината, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

В результате взрыва пылевоздушной смеси погибли 4 работника предприятия, еще одному причинены тяжкие телесные повреждения. Частично разрушен и уничтожен ряд помещений, зданий, сооружений и оборудования комбината - организации причинен имущественный вред в сумме более Br590 тыс.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, в том числе полученных на территории иностранных государств в порядке оказания взаимной правовой помощи. Согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых. Примененная к обвиняемым мера пресечения в виде личного поручительства оставлена без изменения.

Как сообщалось, 25 февраля 2017 года примерно в час ночи во время транспортировки сахара-песка по галерее, соединяющей склад емкостью 15 тыс. т и главный производственный корпус предприятия, произошел взрыв взвешенной в воздухе сахарной пыли. Пять работниц предприятия с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь, однако четверо скончались в марте 2017 года. Пятой потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения. Она долгое время находилась на лечении в учреждении здравоохранения и утратила трудоспособность.

Следователи установили, что при транспортировке сахара-песка в помещениях комбината образовывалась сахарная пыль в высокой концентрации. При этом транспортная система в местах пересыпания продукции не была закрыта должным образом. Из-за этого пыль смешивалась во взвешенном состоянии с воздухом, накапливалась на оборудовании, строительных конструкциях, воздуховодах, полу, предметах и обстановке. Используемое в цехе готовой продукции с 2013 года аспирационное устройство, предназначенное для удаления образующейся пыли, эксплуатировалось ненадлежащим образом и не обеспечивало ее эффективное устранение. Уборка накоплений пыли проводилась нерегулярно, несвоевременно и не в полном объеме. Должностные лица комбината знали об этом, им поступали жалобы на условия труда со стороны работников, что подтверждается материалами уголовного дела.

Главный инженер, начальник цеха готовой продукции и его заместитель в соответствии с локальными нормативными правовыми актами и трудовыми контрактами должны были обеспечивать противопожарную безопасность, производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, надлежащее санитарное состояние в цехе. Кроме того, в их служебные обязанности входила организация, координация, оперативное регулирование, проверка эффективности и контроль за состоянием охраны труда в цехе, соблюдение надлежащих условий труда подчиненных, правильная эксплуатации оборудования, зданий (помещений), сооружений, приспособлений, содержание их в соответствии с установленными требованиями. Однако эти обязанности, по версии следствия, обвиняемые исполняли ненадлежащим образом.-0-