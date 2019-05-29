Дело об убийстве младенца в Барановичах в 2015 году направлено в областной суд

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области изучила и направила для рассмотрения в Брестский областной суд уголовное дело по обвинению жительницы Барановичей в убийстве новорожденного сына, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры

Тело младенца утром 10 июня 2015 года обнаружила в мусорном контейнере дворник. При исследовании вещественных доказательств эксперты изъяли биологический материал ребенка и его матери, после чего направили его в базу для сверки с имеющимися данными и постановки на учет. Работа по уголовному делу все это время не прекращалась.

Расследуя грабеж, правоохранители предоставили для сверки экспертам биологические образцы лиц, которые могли бы быть причастны к этому преступлению. Было установлено совпадение биологического материала одного из подозреваемых с генотипом убитого ребенка. Выяснилось, что во время смерти новорожденного мужчина сожительствовал с женщиной 1981 года рождения. Забеременев, она скрывала свое положение, на учет в учреждения здравоохранения не становилась. Родив 8 июня здорового и доношенного мальчика, она выбросила его в мусорный контейнер, где малыш скончался от переохлаждения.

Управление Следственного комитета по Брестской области действия фигурантки квалифицировало по п.2 и п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жесткостью заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) УК.

"Прокурор изучил материалы уголовного дела, признал собранные доказательства вины полными и допустимыми. Принято решение о направлении дела в суд для рассмотрения по существу. Ранее избранная к обвиняемой мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения", - добавили в прокуратуре Брестской области.-0-