Девушка из мести разместила на странице компании в соцсети видеоролики непристойного содержания

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело по обвинению 26-летней жительницы областного центра в несанкционированном доступе к компьютерной информации, ее модификации и компьютерном саботаже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

Установлено, что девушка 2 ноября 2017 года через свой мобильный телефон от имени работника зашла на страницу учетной записи предприятия (на котором она ранее работала) в социальной сети. Для этого ввела заведомо известные ей логин и пароль и не менее четырех раз осуществила несанкционированный доступ к компьютерной информации. После этого, действуя из мести к директору коммерческого предприятия, разместила на странице на всеобщее обозрение не менее шести видеороликов непристойного содержания, не связанных с работой ООО и подрывавших его имидж и деловую репутацию. Изменила настройки приватности учетной записи, что привело к тому, что потенциальные клиенты не могли видеть предлагаемую организацией продукцию, а предприятие - получать от клиентов сообщения.

Она же от имени законного пользователя ООО удалила с его страницы не менее 20 фотоальбомов, содержавших более 3 тыс. изображений предлагаемой продукции с ее характеристиками, более 200 пользователей из раздела "Друзья", тексты электронной переписки с клиентами. Тем самым она уничтожила компьютерную информацию коммерческой организации.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело будет рассматривать суд Первомайского района Витебска.-0-