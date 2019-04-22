Диспетчер фирмы из Скиделя похитила сейф и три ноутбука

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Диспетчер фирмы из Скиделя похитила с места работы сейф и три ноутбука, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
У руководства фирмы ранее возникли финансовые претензии к диспетчеру 1991 года рождения. Директор подозревал, что из-за некоторых манипуляций работницы в кассе не оказалось определенной суммы. Девушка решила вернуть деньги из похищенной у фирмы суммы. Для этого диспетчер приехала на работу ночью, похитила сейф, а также три ноутбука, принтер. Она устроила в помещении беспорядок, чтобы создать видимость визита в офис постороннего человека.
Утром она же вызвала сотрудников милиции и заявила о краже. Преступление было раскрыто по горячим следам. Сотрудники уголовного розыска при поддержке экспертов установили, что к краже причастна именно эта работница.-0-
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