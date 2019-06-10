В Ветковском районе рыбак хотел переплыть озеро и утонул

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе гомельчанин пытался переплыть озеро и ушел под воду, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Житель областного центра 1966 года рождения 8 июня с приятелем рыбачил на озере вблизи деревни Старое Село. В какой-то момент он решил переплыть водоем. "Преодолев большую часть пути, примерно в 30 м от берега ушел под воду", - рассказал ведущий специалист. Около 22.00 спасатели Ветковской районной организации ОСВОД достали тело мужчины из воды.

Еще один несчастный случай произошел днем ранее в Гомеле. Женщина-очевидец сообщила в экстренные службы, что в районе автомобильного моста через Сож, вблизи улицы Луговой, на середине водоема исчез с поверхности воды человек. Около 22.30 спасатели ОСВОДа достали тело мужчины без признаков жизни.

По данным фактам проводится проверка. По результатам экспертизы будет названа точная причина смерти мужчин.

Сергей Костюченко напомнил о необходимости обязательного соблюдения правил безопасности на воде. "Только в этом случае любители отдыха у водоемов могут сохранить жизнь и здоровье", - уточнил он. С учетом установившейся жаркой погоды и стремления жителей региона отдохнуть у воды, особый контроль в это время необходим за детьми. Они всегда должны быть в поле зрения взрослых, ведь порой достаточно нескольких секунд, чтобы произошло непоправимое.-0-