Двое парней сделали более 70 закладок с психотропами в Минской и Гомельской областях

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух 21-летних жителей Минска, делавших закладки с психотропами в Минской и Гомельской областях. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Парни, арендующие квартиру в Минске, решили поработать закладчиками психотропов. Во время выполнения задания оператора интернет-магазина молодые люди были задержаны милицией. "По данным следствия, они забрали из тайника за МКАД закладку с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP общей массой более 300 г. Часть в квартире расфасовали по 1 г. На автомобиле, на котором один из них работал в такси, ездили по регионам страны и делали закладки", - рассказала Татьяна Белоног. В момент задержания злоумышленники находились в состоянии, вызванном употреблением запрещенных веществ.

Правоохранители обнаружили 15 сделанных парнями закладок в Борисовском районе, 15 - в Молодечненском, 15 - в Минском, 30 - вблизи Гомеля. Психотропы изъяты.

Предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ и наркотических средств группой лиц). Обвиняемые находятся под стражей. Согласно заключениям амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, они могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Синдромом зависимости от наркотических веществ не страдают. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-