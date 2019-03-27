Двое парней в Речицком районе воровали столбы ограждения

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе милиционеры вычислили похитителей металлических столбов для ограждения, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Пенсионер из райцентра заметил пропажу металлических столбов для обустройства ограждения на своем дачном участке еще на прошлой неделе. Он сам пытался вычислить злоумышленников, устраивая засады. "В ночь на 24 марта мужчина также решил организовать охрану дома и участка. При подходе к домовладению заметил двоих, они расшатывали очередной столб. Застигнутые врасплох воры бросились наутек. Хозяин участка обратился в милицию", - рассказал официальный представитель.

Следственно-оперативной группой зафиксированы факт пропажи 18 металлических столбов ранее и последняя попытка кражи. Недалеко от участка правоохранители обнаружили иномарку, приспособленную для перевозки подобных грузов - в ней отсутствовали задние сиденья.

Владельцем авто оказался 20-летний житель соседней деревни, который сознался в содеянном. Оперативники установили и его помощника - 18-летнего учащегося одного из колледжей Светлогорска. Как выяснилось, парни разрезали трубы и сдавали как металлолом.

Речицким РОСК возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи, совершенной группой лиц. Правоохранители проверяют причастность дуэта к совершению подобных преступлений в районе.-0-