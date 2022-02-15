Двоих жителей Ошмян и Молодечно задержали с мефедроном

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Молодечненского РОВД задержали потребителя прямо на месте закладки наркотика. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Молодой человек приехал в окрестности райцентра забрать из тайника зелье, которое он приобрел бесконтактным способом в интернет-магазине. Оперативники задержали парня сразу после того, как он поднял закладку. Однако, когда сотрудники появились на горизонте, он выбросил сверток.

Задержанным оказался 24-летний приезжий из Ошмян, работает водителем и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В полиэтиленовом пакете, от которого подозреваемый попытался избавиться, было порошкообразное вещество светло-коричневого цвета. Позже экспертиза показала, что там находилось около 2 г особо опасного психотропного вещества - мефедрона. По словам фигуранта, дурман купил для личного употребления.

С такой же целью - лично для себя - незаконно хранил наркотик при себе и 29-летний индивидуальный предприниматель из Молодечно. Заказав психотроп через интернет, мужчина забрал в столице товар из закладки, но был задержан по дороге домой бойцами местного наркоконтроля. Он признался, что часть вещества употребил во время поездки, а остальное - около 6 г - оставил на потом. Содержимым изъятого свертка является мефедрон.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотиков. Теперь обоим потребителям грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

"Правоохранители Молодечно отмечают увеличение числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: в минувшем году выявлено 40 преступлений, из них 21 связано со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Все чаще в наркобизнес втягивают молодых людей. Милиция напоминает, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефонам 102 или 77-19-11, анонимность гарантируется", - добавили в УВД.-0-