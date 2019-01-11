Двух борисовчан обвиняют в распространении наркотиков и психотропов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух жителей Борисова, обвиняемых по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома в июле 2018 года остановили в Борисове автомобиль Renault Logan под управлением 32-летнего местного жителя. Его 30-летний пассажир находился под воздействием наркотиков. При осмотре авто правоохранители обнаружили 85 свертков с опасными веществами.

Следствие установило, что 30-летний мужчина несколько месяцев работал на интернет-магазин психотропов и наркотиков. "Накануне он забрал закладку с крупной партией. В ней было более 150 г марихуаны, свыше 180 г гашиша, около 16 г альфа-PVP, почти 100 г амфетамина и больше 40 г мефедрона, - рассказала Татьяна Белоног. - Дома он расфасовал купленное на разные по весу партии. После попросил знакомого подвезти и разложить запрещенные вещества в тайники по городу". Его товарищ незадолго до описываемых событий также начал работать в этой незаконной сфере.

Правоохранители при исследовании мобильных устройств выяснили местонахождение приготовленных для сбыта закладок. Все они были изъяты. Специалисты управления ГКСЭ по Минской области провели соответствующие исследования. "Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемые во время совершения инкриминируемых им деяний синдромом зависимости от наркотиков не страдали. Они могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий", - проинформировала Татьяна Белоног.

С момента задержания мужчины находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области