Экс-начальник филиала стройтреста №8 подозревается в хищении в особо крупном размере

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экс-руководитель филиала ОАО "Стройтрест №8" подозревается в хищении в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники финансовой милиции установили, что подозреваемый в 2014 году без проведения конкурса привлек для выполнения работ на одном из объектов частную организацию. Чтобы скрыть махинацию, он заключил с коммерческой структурой договор аренды оборудования и перечислил ей Br68 тыс. за пользование техникой, которая фактически на объекте не использовалась. При этом если бы субподрядчик выбирался на конкурсной основе, то работы, которые выполнил частник, обошлись бы предприятию на треть дешевле.

В отношении экс-начальника филиала и директора коммерческой структуры Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Подозреваемые в полном размере возместили причиненный ущерб.-0-