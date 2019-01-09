Экс-руководитель минского ночного клуба обвиняется в подстрекательстве к даче взятки

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета расследуется уголовное дело о подстрекательстве к даче взятки в отношении экс-руководителя столичного ночного клуба, мужчине предъявлено обвинение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело было возбуждено Комитетом государственной безопасности. Сотрудниками КГБ был задокументирован эпизод противоправной деятельности мужчины - он подстрекал граждан Беларуси к даче взяток якобы должностным лицам исполнительных и распорядительных органов Минска и Минской области за решение вопросов, входящих в их компетенцию. Суммы взяток, необходимых для передачи, варьировались от $10 тыс. до $25 тыс.

"Установлено получение экс-руководителем ночного клуба в июле-августе 2018 года $10 тыс. для дальнейшей передачи должностным лицам. При этом деньгами он распорядился по собственному усмотрению", - проинформировали в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 УК (подстрекательство к даче взятки). Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности обвиняемого. Он находится под стражей.-0-