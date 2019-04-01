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Экс-замглавы Белорусской федерации пауэрлифтинга подозревается в растрате Br17,5 тыс.

Происшествия 01.04.2019 | 13:51
Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель главы Белорусской федерации пауэрлифтинга Константин Бурыкин подозревается в растрате Br17,5 тыс. организации. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией выявили новые факты незаконной деятельности экс-заместителя главы Белорусской федерации пауэрлифтинга, известного как "батюшка со свастикой". Ему вменяется присвоение вверенных финансовых средств в крупном размере, - проинформировали в МВД. - Оперативники установили, что с 2014 по 2016 год руководитель, пользуясь правом распоряжаться деньгами организации, выделяемыми на командировки спортсменов, часть средств потратил на собственные нужды. Общий ущерб составил около Br17,5 тыс".

О нарушениях в милицию сообщили спортсмены, на нужды которых выделялись средства. Информация оказалась достоверной, после проведения проверки материалы были направлены в компетентные органы для дачи правовой оценки действиям подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 211 УК (присвоение либо растрата).

Сейчас фигурант отбывает наказание за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, за что его осудили в 2017 году к трем годам лишения свободы.

По информации ГУБОПиК МВД, осужденный временно отстранен от служения, однако сана не лишился. Вместе с тем он являлся активным участником ультраправой националистической полувоенной организации "Русское национальное единство", а также приверженцем взглядов фашизма.

Как сообщалось, Константин Бурыкин был задержан правоохранителями в ноябре 2016 года. Бывший настоятель приобрел в период с 2001 по ноябрь 2016 года наган и браунинг образца 1910 года.-0-

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