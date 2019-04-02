Фуру с 25 т металлолома задержали в Россонском районе

2 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе правоохранители задержали фуру с 25 т лома черного металла без необходимых документов на груз, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

Фуру, которой управлял 31-летний житель Полоцка, сотрудники Россонского РОВД задержали сегодня около 1.15 возле деревни Краснополье. Мужчина перевозил лом черных металлов без документов, от пояснений он отказался. Машина зарегистрирована в России.

Груз задержан. Проводится проверка.-0-