Фуру со спиртом задержали в Брестской области

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фуру с 20 тыс. л спирта задержали во время совместной спецоперации гродненские и минские правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Автомобиль задержан на территории Брестской области. Фура с грузом контрафакта двигалась из России.

"В грузовом отсеке автомобиля было обнаружено в 5-литровых канистрах 20 тыс. л этилового спирта. Груз не был маркирован акцизными марками Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе УВД. 29-летний водитель заявил, что весь груз предназначается для личного пользования.

Автомобиль и груз, который оценен в сумму около Br200 тыс., изъяты. Проводится проверка.

Оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота спиртосодержащей жидкости, проводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома, ГУВД Мингориспокома и Слонимского райотдела милиции. Это уже третье совместное задержание крупной партии контрафактного спирта с начала года.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома