Фуру со спиртом задержали в Брестской области

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фуру с 20 тыс. л спирта задержали во время совместной спецоперации гродненские и минские правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Автомобиль задержан на территории Брестской области. Фура с грузом контрафакта двигалась из России.
"В грузовом отсеке автомобиля было обнаружено в 5-литровых канистрах 20 тыс. л этилового спирта. Груз не был маркирован акцизными марками Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе УВД. 29-летний водитель заявил, что весь груз предназначается для личного пользования.
Автомобиль и груз, который оценен в сумму около Br200 тыс., изъяты. Проводится проверка.
Оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота спиртосодержащей жидкости, проводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома, ГУВД Мингориспокома и Слонимского райотдела милиции. Это уже третье совместное задержание крупной партии контрафактного спирта с начала года.-0-
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