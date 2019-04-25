Правоохранители задержали под Барановичами фуру с контрафактным спиртом

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фуру с 20 тыс. л контрафактного спирта задержали правоохранители под Барановичами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В операции принимали участие сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома, ГУВД Мингорисполкома и Слонимского райотдела милиции. "На территории Барановичского района был остановлен грузовик с полуприцепом, машина прибыла из России. В грузовом отсеке в 5-литровых канистрах находилось около 20 тыс. л этилового спирта", - рассказали в пресс-службе УВД.

Выяснилось, что груз принадлежит неработающему жителю города Гродно 1985 года рождения. Автомашина и спирт изъяты, проводится проверка. Контрафактный груз оценен в сумму около Br200 тыс.

По имеющейся информации, спирт был предназначен для реализации на территории страны.-0-