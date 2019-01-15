Футболиста ФК "Крумкачы" судят в Минске за незаконный оборот психотропов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении полузащитника ФК "Крумкачы" Олега Дыбаля, сообщает БЕЛТА.

Футболист обвиняется в незаконном с целью сбыта приобретении, употреблении, хранении альфа-PVP (ч.3 ст.328 УК).

Спортсмена задержали 9 октября 2018 года. Во время обыска у него дома обнаружили более 40 г запрещенного вещества.

В том случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-