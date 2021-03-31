Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об организации студенческих протестов в Минске

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело об организации студенческих протестов в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Обвиняемыми проходят 12 граждан, которым инкриминирована организация в период с августа по ноябрь 2020 года в Минске групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждений и транспорта. Среди обвиняемых - бывший ассистент кафедры одного из вузов 1979 года рождения и молодые люди 1996-2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ряде случаев бывший ассистент координировала действия участников протестов по их перемещению и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. Заявленная при этом цель - "собрать больше людей и идти срывать занятия". Она же участвовала в видеоконференциях с представителями так называемого стачкома от вузов, на которых обсуждались организационные вопросы протестных акций и их формат.

"Обвиняемые выработали план, который должен был способствовать достижению противоправного результата, и приняли меры к его реализации", - отметили в надзорном ведомстве. Согласно этому плану предполагалось привлечение представителей отдельных социальных групп - студентов и преподавателей учреждений высшего образования к участию в противоправных действиях. Акции протеста планировалось широко освещать в выгодном для себя свете для влияния на массовое сознание. Кроме того, предполагалась организация мероприятий, которые с учетом ритмичности и повторяемости вели к выработке у их участников психологических установок на противоправную модель поведения, помогали формировать протестную активность, позволяли опробовать способы управления молодежью.

"При этом разработанный преступный механизм предусматривал привлечение студентов одних учебных заведений к участию в массовых мероприятиях в других учреждениях образования. Цель - распространить ложную информацию о численности протестующих, способствовать достижению очевидного для обвиняемых противоправного результата: неповиновения законным требованиям администрации вуза, в котором проводились акции протеста", - отметили в Генпрокуратуре.

После изучения материалов дела в надзорном ведомстве пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.17 и ч.1 ст.342 УК.

Ранее примененную ко всем обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.-0-