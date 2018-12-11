Главный санитарный врач из Щучинского района подозревается в хищении Br12 тыс.

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главный врач Щучинского зонального центра гигиены и эпидемиологии подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Факты выявлены оперативниками Щучинского РОВД. С февраля 2017 года по август 2018 года некоторые работники, получив премию, возвращали руководителю более половины выплаченной им суммы (всего около Br12 тыс.).
"Следователями запланировано проведение финансовой проверки. Изъята и изучается финансово-хозяйственная документация. Допрашиваются работники организации, проводятся иные следственные и процессуальные действия", - отметил Сергей Шершеневич.
К подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Причиненный материальный ущерб возместил полностью. Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по результатам расследования уголовного дела.-0-
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