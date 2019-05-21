Гомельчанин за перепрошивку спутниковых приемников получил штраф в Br2,55 тыс.

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о несанкционированном использовании спутниковых приемников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.
Как сообщалось, 28-летний гомельчанин из корыстных побуждений, для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе и сети непубличного акционерного общества "Национальная спутниковая компания" ("Триколор ТВ", зарегистрирован на территории России) внес в цифровые спутниковые приемники изменения. Это позволило нейтрализовать средства защиты от несанкционированного доступа к зашифрованному спутниковому сигналу, декодировать и просматривать платные телеканалы без согласия и оформления договоров с названным обществом и без абонентской платы. Также мужчина продал за Br95 перепрограммированные цифровые спутниковые приемники.
Приговором суда гомельчанин признан виновным в изготовлении с целью сбыта и сбыте специальных программных и аппаратных средств для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе и сети. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-
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