Гомельские следователи проводят проверку по факту смерти новорожденной

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти новорожденной девочки, сообщили БЕЛТА в СК.

Родители обнаружили ребенка без признаков жизни 23 декабря утром в квартире. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не установлено", - проинформировали в Следственном комитете.-0-