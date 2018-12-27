Гомельские следователи проводят проверку по факту смерти новорожденной

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти новорожденной девочки, сообщили БЕЛТА в СК.
Родители обнаружили ребенка без признаков жизни 23 декабря утром в квартире. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не установлено", - проинформировали в Следственном комитете.-0-
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