Гособвинение считает доказанной вину всех фигурантов "дела банкиров"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное обвинение считает доказанной вину всех фигурантов "дела банкиров", передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Сегодня в суде начались прения сторон.

Один из двух гособвинителей отметил, что судебное следствие по делу было проведено тщательно и это "позволяет стороне государственного обвинения прийти к выводу о виновности каждого из обвиняемых по всем эпизодам преступной деятельности, по которым предъявлены обвинения".

В суде сегодня были зачитаны обвинения в отношении Касперовича, Подгорного, Кудасова, Зданевича, Милованова и Пономарева. Гособвинение считает, что их противоправные действия были квалифицированы верно. Завтра будет зачитано обвинение в отношении Сиводедова.-0-

Генпрокуратура проверяет законность доходов четырех фигурантов "дела банкиров" Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек.

Суд наложил арест на деньги четырех фигурантов "дела банкиров" Суд пришел к выводу о целесообразности наложения ареста в целях обеспечения имущественного взыскания, а также в связи с проверкой Генпрокуратуры.