Гранату времен Первой мировой обнаружили на территории Старого замка в Гродно

На территории Старого замка. Фото из архива

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гранату времен Первой мировой войны обнаружили на территории Старого замка в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В воскресенье на опасный предмет обратил внимание посетитель замка. Граната лежала на одном из мысов Замковой горы. Сотрудники Гродненского государственного областного историко-археологического музея незамедлительно вызвали милицию.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома рассказали, что территория вокруг находки была оцеплена. На месте работала саперно-пиротехническая группа. Опасный предмет изъят, он будет уничтожен.

В Старом замке сейчас идет реконструкция, начатая в 2017 году. В настоящее время строительные работы ведутся на въездной башне, крепостной стене, галерее, соединяющей башни, других внутренних объектах. Сопровождается строительство и археологическими изысканиями.

Опасный предмет был обнаружен на территории третьей очереди реконструкции. Пока там ни строители, ни археологи не работали.-0-