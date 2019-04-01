Гранату времен Первой мировой обнаружили на территории Старого замка в Гродно

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гранату времен Первой мировой войны обнаружили на территории Старого замка в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.
В воскресенье на опасный предмет обратил внимание посетитель замка. Граната лежала на одном из мысов Замковой горы. Сотрудники Гродненского государственного областного историко-археологического музея незамедлительно вызвали милицию.
В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома рассказали, что территория вокруг находки была оцеплена. На месте работала саперно-пиротехническая группа. Опасный предмет изъят, он будет уничтожен.
В Старом замке сейчас идет реконструкция, начатая в 2017 году. В настоящее время строительные работы ведутся на въездной башне, крепостной стене, галерее, соединяющей башни, других внутренних объектах. Сопровождается строительство и археологическими изысканиями.
Опасный предмет был обнаружен на территории третьей очереди реконструкции. Пока там ни строители, ни археологи не работали.-0-
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