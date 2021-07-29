Гродненец пытался ввезти из Польши марихуану

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из ЕС в Беларусь марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Преступление пресечено в пункте пропуска "Брузги". Нарушителем оказался 36-летний гродненец, работающий в Польше. Границу он пересекал на велосипеде.

"При проведении таможенного контроля в карманах куртки и шорт велосипедиста обнаружено растительное вещество желто-зеленого и серо-зеленого цвета, расфасованное в два прозрачных полимерных пакета. Эксперт подтвердил, что это марихуана", - рассказали в таможне.

У мужчины также обнаружены прозрачная колба, в которой находились семена конопли, и устройство для измельчения наркотиков.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в отношении белоруса возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 УК. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.-0-