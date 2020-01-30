Грузовик опрокинулся в Бобруйском районе

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/ В Бобруйском районе опрокинулся грузовик. ДТП произошло 29 января вблизи деревни Бабино-1. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Авария произошла на транспортной развязке неподалеку от населенного пункта Бабино-1. Водитель, 53-летний бобруйчанин, потерял контроль над машиной МАЗ и врезался в барьерное ограждение. После этого автомобиль опрокинулся", - рассказали в управлении.

Водитель с травмами доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.-0-