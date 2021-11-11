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11 ноября 2021, 17:34

Грузовик переехал грузчика в Старых Дорогах

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Старых Дорогах грузовик сбил грузчика, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, на ул.Пролетарской 24-летний водитель за рулем МАЗа двигался задним ходом, отвлекся и наехал на 26-летнего грузчика. Мужчина скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представители СК и ГКСЭ по Минской области, медики.

"Уважаемые водители, при движении задним ходом будьте предельно внимательны и бдительны. При необходимости попросите помощи у других людей, которые сигнализировали бы о ситуации позади транспортного средства. Пешеходы, будьте внимательны при движении позади авто", - добавили в УВД.-0-

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