Грузовик переехал грузчика в Старых Дорогах

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Старых Дорогах грузовик сбил грузчика, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, на ул.Пролетарской 24-летний водитель за рулем МАЗа двигался задним ходом, отвлекся и наехал на 26-летнего грузчика. Мужчина скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представители СК и ГКСЭ по Минской области, медики.

"Уважаемые водители, при движении задним ходом будьте предельно внимательны и бдительны. При необходимости попросите помощи у других людей, которые сигнализировали бы о ситуации позади транспортного средства. Пешеходы, будьте внимательны при движении позади авто", - добавили в УВД.-0-