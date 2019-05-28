Грузовик пытались ввезти в Беларусь под видом запчастей

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза грузового автомобиля под видом отдельных запасных частей на территорию ЕАЭС через белорусско-литовскую границу, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Автомобиль Mercedes перевозили через пункт пропуска "Бенякони" под видом таких запчастей, как кабина, шасси, двигатель, система воздуховода, трансмиссионные мосты. При проведении таможенного контроля установлено, что идентификационные номера шасси и кабины принадлежат одному автомобилю. Запасные части направили на экспертизу в Белорусскую торгово-промышленную палату. Товароведческая экспертиза подтвердила, что запчасти к Mercedes представляют собой единое транспортное средство, перемещаемое в разобранном виде.

Стоимость грузового авто составила около Br45 тыс. Предоставив недостоверные сведения, субъект хозяйствования намеревался занизить таможенные платежи.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.14.5 КоАП Беларуси (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Гродненская региональная таможня проводит проверку.-0-