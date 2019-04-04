Хозяин и его гость погибли при пожаре в частном доме в Каменецком районе

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе при пожаре в частном деревянном доме погибли два человека. Причина возгорания устанавливается, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в деревне Ясиновка поступила спасателям примерно в 2.20. Загорелся дом, принадлежавший мужчине 1964 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повреждены стены и имущество. Под обрушившимися строительными конструкциями на полу в комнате обнаружен погибший хозяин дома. Позже сотрудники МЧС нашли тело еще одного пострадавшего. Им оказался житель деревни Березовка Каменецкого района 1966 года рождения, который гостил у знакомого.

Проводится проверка.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС