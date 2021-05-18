Хулиганства с повреждением транспорта произошли в нескольких районах Гродненской области

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За последнее время в разных регионах области зарегистрировано несколько фактов хулиганских действий с повреждением транспорта. В милиции напомнили, что необдуманные поступки могут повлечь серьезные правовые последствия, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Лиде правоохранители устанавливают личности хулиганов. В одном из случаев в машине, припаркованной без нарушений, кто-то порезал колеса. Во втором - поврежденными оказались элементы кузова машины.

В Слониме задержан 27-летний местный житель. "Молодой человек, поссорившись с девушкой, ночью решил выплеснуть эмоции на находившиеся неподалеку автомобили, повредив в них двери и зеркало", - рассказали в милиции. Сообщается, что хулиган был пьян.

В Гродно за похожий проступок задержали 46-летнего мужчину. Он ночью без всяких причин разбил стекло в припаркованной машине.

Милиция напоминает, что необдуманные поступки, особенно совершенные в состоянии алкогольного опьянения, могут повлечь серьезные правовые последствия.-0-