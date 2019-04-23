Иностранец с чужим паспортом задержан в пункте пропуска "Брузги"

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" задержан иностранец, который попытался въехать в Беларусь по чужому паспорту. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской пограничной группе.

Нарушителя границы задержали утром 20 апреля. Пассажир автомобиля "Сеат" намеревался въехать в Беларусь по чужому паспорту гражданина Эквадора.

"При досмотре транспортного средства были обнаружены еще два документа - испанский и эквадорский. Паспорта, как выяснилось, принадлежали задержанному", - рассказали в Гродненской пограничной группе. Эквадорский документ оказался просроченным, а испанский - действительным. В нем была белорусская виза, которая еще не начала действовать.

В отношении правонарушителя начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима. Возможное наказание предусматривает штраф и депортацию с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет. Кроме того, за использование подложного документа иностранцу грозит уголовная ответственность.-0-