Из-за непотушенной сигареты жителя Любанского района погибли два человека

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело о гибели двух человек на пожаре в Любанском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 9 декабря поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме в агрогородке Сосны-2. При его ликвидации работники МЧС в одной из квартир обнаружили тела 67-летней хозяйки и ее 61-летнего сожителя. Правоохранители осмотрели место происшествия, исследовали обстановку, проверили используемое печное оборудование. Были получены пояснения очевидцев, жильцов, а также установлен предполагаемый очаг возгорания. Согласно заключению экспертов, мужчина и женщина умерли от отравления угарным газом.

"По данным следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома. Нетрезвый 46-летний мужчина ночью вышел из квартиры, оставив непотушенную сигарету. Загорелся пол в его комнате, и соседи по площадке получили смертельную дозу угарного газа в результате задымления", - рассказала Татьяна Белоног.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Подозреваемый допрашивается. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.-0-