Из-за пожара в общежитии Витебска эвакуировали 44 человека

2 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске из-за пожара в общежитии эвакуировали 44 человека, в том числе 12 детей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о сработке сигнализации в общежитии на ул. Гагарина поступила сегодня около полудня. Приехавшие спасатели обнаружили сильное задымление на втором этаже пятиэтажного здания. В одной из комнат произошло загорание. Работники МЧС совместно с обслуживающим персоналом общежития эвакуировали 44 человека. Никто не пострадал. Нанимателя жилого помещения во время возникновения пожара дома не было.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия, причина возгорания и виновные лица устанавливаются. Рассматривается версия - короткое замыкание электропроводки.-0-