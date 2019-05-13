К двум годам колонии приговорили сторожа, который обворовывал цирк в Полоцке

13 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Полоцкого района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу о хищении циркового имущества в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

В октябре 2018 года в Полоцке закончились гастроли передвижного цирка из России. Поскольку весной 2019 года труппа планировала продолжить гастроли, компания оставила свое имущество на хранение в Полоцке. Для охраны собственности наняли сторожа. Уверенные в сохранности вещей артисты спокойно отправились на каникулы.

В течение нескольких дней сторож потратил свою заработную плату на алкоголь, после чего стал систематически продавать охраняемое имущество. Сначала мужчина слил не менее 280 л дизельного топлива с большегрузных автомобилей и продавал его водителям такси. В помощь себе он привлек местного жителя, для убедительности сообщил "помощнику", что является заместителем директора цирка. На вырученные деньги они приобрели спиртное. Затем из вагончиков циркачей сторож вместе с подельником выносил все, что попадалось под руку. Сумма ущерба могла быть еще выше, если бы не энергетик цирка. Именно он во время очередной проверки оборудования обнаружил пропажу. После выявления хищений охрану сменили. Но в начале января 2019 года уволенный сторож проник уже на охраняемую территорию и срезал кабель с вагончиков-гримерок. Всего обвиняемый похитил чужого имущества на Br7,5 тыс.

Суд Полоцкого района и Полоцка признал мужчину виновным в кражах и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Обвиняемого также будут принудительно лечить от алкоголизма. На суде свою вину он признал частично.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-