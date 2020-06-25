Караев: в Беларуси задержан человек, раскрывавший в соседней стране личности силовиков для их преследования

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси задержан человек, который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования. Об этом сегодня в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Караев рассказал, что на территории Беларуси этот человек скрывался полгода: "Уличен в том, что в соседней стране на акциях вычислял полицейских и нацгвардейцев с целью установления, создания целой программы их преследования".

"Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев", - отметил министр.

"Была целая организация, все задержаны", - добавил он.-0-