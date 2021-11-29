КГК предупреждает о мошенничестве с использованием поддельных писем от своих подразделений

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в последнее время участились случаи мошенничества с использованием средств телекоммуникации, когда злоумышленники представляются работниками госорганизаций, в том числе органов Комитета государственного контроля, сообщили БЕЛТА в КГК.

Известны факты, когда мошенники обращались к гражданам по электронной почте и требовали предоставить подтверждающие документы на поступившие им денежные средства, под разными предлогами убеждали переводить деньги на другой расчетный счет.

К примеру, в ходе интернет-переписки с жительницей Беларуси злоумышленнику, который представился иностранцем, удалось войти к ней в доверие и убедить несколько раз перечислить на указанные им счета крупные суммы денежных средств. Впоследствии аферист заявил, что собирается приехать в Беларусь и тоже хочет перечислить женщине значительную сумму денег. В подтверждение этих намерений на электронную почту интернет-собеседницы пришло фото поддельного документа иностранного банка о перечислении валюты на ее белорусский счет.

"Чтобы убедить женщину в подлинности документа о денежном переводе, на ее электронную почту также было отправлено сфабрикованное письмо (на поддельном бланке) от Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля: мол, деньги поступили, однако операции по счету временно приостановлены до выяснения обстоятельств легальности их происхождения", - уточнили в КГК.

Заподозрив обман, женщина обратилась в Комитет госконтроля с вопросом насчет подлинности поступившего ей из Департамента финансового мониторинга письма. Это спасло ее от очередных денежных выплат мошеннику.

В контрольном ведомстве отметили, что органы КГК (включая Департамент финансового мониторинга) не направляют гражданам запросы по электронной почте, в том числе относительно их доходов.

Специалисты советуют в случае поступления подозрительных сообщений звонить не по номеру телефона, указанному в письме (зачастую это реквизиты мошенников), а по контактным телефонам, размещенным на официальном сайте Комитета госконтроля, или обратиться в управление собственной безопасности Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по тел. +375 17 328 54 99.-0-