Крупную партию насвая изъяли у жителя Жлобина

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине изъяли из незаконного оборота почти 10 кг насвая, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Оперативникам наркоконтроля Жлобинского РОВД поступила информация о том, что 28-летний неработающий житель райцентра хранит в квартире крупную партию некурительного табачного изделия. Милиционеры при осмотре жилого помещения нашли черный пакет, в котором находился насвай россыпью, а также уже готовое для дальнейшей реализации вещество в небольших пакетах. Общий вес изъятого некурительного табачного изделия составил 9,7 кг.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси. Суд Жлобинского района назначил нарушителю штраф в размере 20 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

Виталий Пристромов также рассказал, что три месяца назад в поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми попадала мать мужчины. Тогда в квартире было найдено и изъято 10,3 кг насвая. За незаконное хранение некурительного табачного изделия женщина получила крупный штраф.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома