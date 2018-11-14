Минчанин подарил другу на день рождения марихуану

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин подарил другу на день рождения сверток с марихуаной, его и именинника задержала милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Во время празднования 19-летия один из товарищей сказал имениннику, что у него нет денег на подарок, но пообещал презентовать его позже. Через несколько дней молодые люди встретились в квартире друга. Тот, как и обещал, подарил презент - марихуану. Выйдя из квартиры, парень отправился к себе домой, а по дороге был задержан правоохранителями с 5,5 г наркотика. "Позже был задержан и сбытчик. Им оказался 20-летний минчанин. Марихуану он употреблял сам и сбывал на территории столицы. Где злоумышленник приобретал наркотик, покажет дальнейшее расследование", - отметили в ГУВД.

В отношении обоих фигурантов Фрунзенским (г.Минска) РОСК возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ранее 19-летний минчанин привлекался к уголовной ответственности за кражу компьютерной техники. Его же 20-летний товарищ попал в поле зрения правоохранителей впервые. Оба нигде официально не работают.-0-