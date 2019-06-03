Легковушка насмерть сбила велосипедиста в Пинском районе

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил 58-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 2 июня около 19.10 на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, за рулем автомобиля BMW 535 iGT находился 44-летний пинчанин.
На 66-м км трассы при разъезде с встречным транспортом водитель сбил жителя городского поселка Логишин, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. Перед самым столкновением велосипедист изменил направление движения в сторону центра дороги. В результате ДТП он получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Проводится проверка.-0-
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