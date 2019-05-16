Легковушка столкнулась с грузовиком в Каменецком районе

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового и легкового автомобилей пострадал мужчина. Для его деблокировки потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
В областное УМЧС 15 мая в 17.53 поступило сообщение об аварии на дороге Брест-Каменец. Вблизи агрогородка Турна Большая столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и "Фольксваген-Гольф". В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, в легковушке оказался заблокирован водитель.
При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС деблокировали мужчину. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в Каменецкую центральную районную больницу.-0-
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