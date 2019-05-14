14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус опрокинулся в Кировском районе, пострадали два человека. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла вечером 13 мая в районе 1-го км автодороги Курганы-Морховичи. "При объезде препятствия 63-летний водитель рейсового автобуса МАЗ не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пострадали два пассажира - 42-летняя бобруйчанка и 19-летний житель Минска. Они с травмами были доставлены в больницу", - рассказали в ГАИ.

Со слов водителя, на проезжую часть внезапно выбежала косуля. Проводится проверка.-0-

Фото из VK-аккаунта УГАИ УВД Могилевского облисполкома