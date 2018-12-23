Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе под Лепелем

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе легковой хэтчбек Renault Laguna на 152-м км автодороги М3 Минск-Витебск выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 6.00. Легковушка ехала в сторону Минска, за рулем находился 26-летний водитель, житель Витебска, который не справился с управлением. В результате аварии пострадал водитель легковой автомашины, который с различными травмами доставлен в больницу.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

На месте работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета со специалистами государственного комитета судебных экспертиз. "Инспекторы ГАИ Лепельского РОВД организовали беспрепятственный проезд данного участка дороги", - рассказали в Госавтоинспекции.-0-