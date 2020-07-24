Легковушка в Минске сбила 16-летнего велосипедиста

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль в Минске сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 15.45 46-летний водитель ехал на автомобиле Nissan. На повороте с Партизанского проспекта на улицу Центральную на регулируемом пешеходном переходе он сбил велосипедиста 2004 года рождения, который двигался по велопереезду.

Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия побывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства ДТП.-0-